Totti a Abu Dhabi per promuovere il calcio italiano: insieme a lui Fienga e Candela

La Lega Serie A ha firmato un accordo per la diffusione delle immagini del campionato italiano nell’area del Medioriente e Nord Africa. Francesco Totti in questi giorni è a Dubai e Abu Dhabi per motivi commerciali e per promuovere il calcio del nostro paese nei paesi arabi. Insieme a lui Vincent Candela e l'ex amministratore delegato della Roma Guido Fienga. La foto è comparsa ieri su instagram e li ritrae insieme, accompagnati da figure di rilievo della famiglia reale emiratina. Una di loro, in posa addirittura con un falchetto. L'ex capitano giallorosso ha giocato sul posto una partita a padel, la sua grande passione, su un campo affacciato sul Golfo Persico.