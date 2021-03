Totti, 28 anni fa l’esordio con la Roma. E la Uefa lo celebra: “Il resto è storia” – VIDEO

Una data storica per i colori giallorossi. Il 28 marzo del 1993, esattamente 28 anni fa, Francesco Totti faceva il suo esordio appena sedicenne con la maglia della Roma. L’inizio di una storia unica ed irripetibile, al quale anche i vertici del calcio internazionale hanno dedicato un pensiero particolare. La Uefa, tramite il proprio profilo Twitter, ha dato spazio alla speciale ricorrenza postando il video del gol segnato da Totti contro il Manchester City nel 2014.

L’esordio in giallorosso di Francesco Totti avvenne nella sfida tra Roma e Brescia, terminata 2-0 per i giallorossi. A gettarlo per la prima volta nella mischia fu Vujadin Boskov, che lo fece entrare in campo al posto di Ruggiero Rizzitelli. “Mi tremavano le gambe, mi si era quasi fermato il cuore”, dirà qualche tempo dopo l’ex capitano ricordano un momento speciale, primo attimo di una storia d’amore durata 24 anni.