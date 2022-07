Tottenham, Conte: “Contro la Roma perso per alcuni dettagli”

Dopo il ko contro la Roma in amichevole in Israele, Antonio Conte ha commentato la prestazione del suo Tottenham ai canali ufficiali degli inglesi: "È stato un match duro ma penso che sia una cosa buona, è un buon modo per iniziare la stagione. Capisco che se vogliamo essere competitivi e vincere ogni partita dobbiamo continuare ad essere forti in ogni situazione".

"Certamente, ci sono state molte cose buone. Ma noi non vogliamo mai perdere e oggi abbiamo perso per dettagli. Abbiamo preso gol da angolo, dobbiamo fare più attenzione perché se vogliamo alzare il nostro livello dobbiamo curare ogni dettaglio".

"Che non abbiamo avuto infortuni. Abbiamo recuperato Ben Davies ma non ho voluto rischiarlo. Lenglet ha giocato una buona ripresa, Bissouma sta iniziando a capire le nostre idee di calcio e Perisic e Doherty stanno mettendo minuti nelle gambe, dopo gli infortuni. Abbiamo bisogno di trovare il nostro picco velocemente, ma ci sono cose positive".

"Vogliamo che si inizi. Dopo un mese in cui abbiamo viaggiato in Korea e poi qui in Israele non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo una partita importante con il Southampton sabato, dobbiamo prepararla bene. I miglioramenti si vedranno nella nuova stagione, vogliamo iniziare a giocare per ottenere i tre punti".