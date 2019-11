Torregrossa: “Stiamo facendo bene contro una squadra fortissima. Continuiamo così”

Primo tempo combattuto quello dello Stadio Olimpico tra Roma e Brescia e a commentare lo spezzone di gara sono arrivate le dichiarazioni di Ernesto Torregrossa. Queste le sue parole:

TORREGROSSA A SKY SPORT

Stiamo facendo quello che ci ha chiesto il mister, dobbiamo continuare così e sfruttare le ripartenze, non sbagliando l’ultima passaggio. È un campo difficile, contro una squadra fortissima e cerchiamo di portare a casa qualcosa.

Ce la fai a fare questo lavoro per tutta la partita?

Vengo da un lungo infortunio, non so se riuscirò ad arrivare fino in fondo ma darò il massimo fino a che il mister me lo chiederà per aiutare i compagni.