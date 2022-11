Torino, tre assenze pesanti contro la Roma. Ma Juric recupera Pellegri

Il Torino recupera Pietro Pellegri per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Contro la Sampdoria, i granata hanno fatto a meno praticamente di tutte le punte, giocando (e segnando) con il tridente leggero composto da Miranchuk, Radonjic e Vlasic. Come riporta 'Toronews.net', il classe 2001 è tornato ad allenarsi in gruppo dopo i fastidi alla caviglia e dovrebbe far parte della trasferta capitolina. Come previsto, invece, sarà out Schuurs che potrebbe addirittura doversi operare. Insieme a lui non saranno disponibili Ola Aina e, a meno di clamorose sorprese, SasaLukic fermo per un problema al polpaccio.