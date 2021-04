Torino-Roma, la moviola: il VAR convalida il gol di Mayoral – LIVE

Dopo il pareggio infrasettimanale contro l’Ajax, che ha regalato l’accesso alle semifinali di Europa League, la Roma fa visita al Torino nella gara valida per la 31° giornata di Serie A. La sfida dello stadio Olimpico Grande Torino, iniziata alle ore 18, è arbitrata dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Assistenti Tegoni e Vecchi, Prontera è il Quarto Uomo. Al VAR designato Guida, con Avar Alassio. Di seguito tutti gli episodi della partita in tempo reale:

Arbitro: Massa

Assistenti: Tegoni – Vecchi

IV Uomo: Prontera

Var: Guida

AVar: Alassio

30′ – Contatto in area tra Belotti e Fazio: va giù l’attaccante del Torino, ma per Massa non c’è fallo

26′ – Intervento duro di Nkoulou su Mayoral: l’arbitro assegna la punizione alla Roma, ma non ammonisce il difensore del Torino

3′ – Mayoral batte Milinkovic-Savic, ma Massa annulla per fuorigioco. Interviene Guida al VAR: la posizione dell’attaccante spagnolo, al momento dell’assist di Pedro era regolare. Roma in vantaggio!