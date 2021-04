Torino-Roma, Pedro si ferma per un risentimento muscolare

Una prestazione tutt’altro che convincente ma anche un problema fisico per Pedro. L’attaccante spagnolo è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un risentimento muscolare alla coscia. Al suo posto Fonseca ha optato per la qualità di Mkhitaryan, anche per permettere al centrocampista armeno di tornare in condizione mettendo minuti importanti nelle gambe. Da capire quale sarà l’entità dell’infortunio occorso a Pedro, autore dell’assist per il gol di Mayoral ma anche di diversi errori. Uno stop doloroso per la Roma, già costretta a fare a meno nel reparto offensivo di El Shaarawy e del lungodegente Zaniolo.