Torino-Roma, record granata con 27 tiri: mai ne aveva fatti di più nell’era Cairo

Mai così tante occasioni nell’era Cairo. Il Torino domina la Roma e strappa tre punti fondamentali per la salvezza, che costano però ai giallorossi la resa Champions in campionato. I granata giocano meglio e creano tante occasioni, la squadra di Fonseca non sfrutta quelle avute nel primo tempo in contropiede. Gli uomini di Nicola meritano largamente i tre punti, come testimoniato anche dalle statistiche a fine partita. Come riportano i dati ‘Opta Paolo’, infatti, il Torino stasera ha effettuato ben 27 tiri: è il record dell’eraa Cairo, uguagliato solo nel 2015 contro il Milan. Questo vuol dire che dal 2005, anno dell’arrivo alla presidenza dell’imprenditore, il Torino non aveva mai tirato così tanto.