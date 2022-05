Torino-Roma, per Ibanez presenza numero 100 con i giallorossi

Un grande traguardo per il brasiliano, che con la sfida di stasera colleziona la centesima apparizione con i capitolini

Torino-Roma è la centesima presenza con i giallorossi (contando tutte le competizioni) per Roger Ibanez. Un traguardo molto importante per il brasiliano che ha origine con il suo esordio con i capitolini che avvenne il 24 giugno 2020, in occasione di Roma-Sampdoria del campionato di Serie A 2019/2020. Il difensore, anche in questa stagione, ha dimostrato di essere una pedina utile e molto utilizzata da José Mourinho.