Torino-Roma, le probabili formazioni di Mourinho e Juric

Archiviato l'impegno europeo a Tiraspol è tempo di campionato con la Roma intenzionata a dare continuità alla vittoria sull'Empoli. Domenica sera a chiudere il quinto turno di Serie A sarà proprio la formazione giallorossa contro il Torino. Mourinho perde Renato Sanches e spera di recuperare Smalling e Pellegrini che, comunque vanno verso la panchina. Torna Rui Patricio in porta, pronto il terzetto Mancini-Llorente-Ndicka. A centrocampo Paredes e Cristante con uno tra Aouar e Bove, con l'ultimo che potrebbe avere una chance. Fasce con Kristensen e Spinazzola, in vantaggio su Zalewski. Non sembrano esserci dubbi per l'attacco, pronto il tandem Dybala-Lukaku.