Torino-Roma, le probabili formazioni di Juric e Mourinho

Lo Special One ritrova gli squalificati e potrebbe tornare alla difesa a tre. Davanti solito ballottaggio tra Abraham e Belotti con l'ex del match in vantaggio

Dopo il successo con la Sampdoria, per la Roma è quasi arrivato il momento di tornare in campo. Sabato alle 18:30 i giallorossi saranno impegnati contro il Torino di Ivan Juric per confermare ancora il proprio posto in zona Champions League. Mourinho ritrova tutti gli squalificati: Mancini, Ibanez, Cristante e Kumbulla. Probabile il ritorno infatti alla difesa a tre dopo l'esperimento a 4 contro i blucerchiati. Sulle fasce verso ka conferma Spinazzola e Zalewski con Dybala e Pellegrini dietro Belotti in vantaggio su Abraham.