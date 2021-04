Torino-Roma, le formazioni ufficiali di Nicola e Fonseca

Torino e Roma sono pronte a scendere in campo. Davide Nicola e Paulo Fonseca hanno scelto le loro formazioni ufficiali per il match (fischio d’inizio alle 18). I giallorossi cambiano otto effettivi rispetto alla partita di Europa League con l’Ajax. Resta fuori Karsdorp, non al meglio, lasciando spazio a Reynolds che gioca titolare il suo secondo match consecutivo in Serie A. L’attacco della Roma è composto da Perez, Pedro e Mayoral. Il Torino ritrova Nkoulou in difesa, ma non Sirigu. Vojvoda vince il ballottaggio con Singo. In attacco Belotti e Sanabria. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Torino-Roma

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Fazio, Cristante, Ibanez; Reynolds, Veretout, Villar, Peres; Pedro, Perez; Mayoral.

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

Partita: Torino-Roma

Data: 18 aprile 2021

Orario: 18.00

Canale tv: Sky Sport Serie A (202 satellite), Sky Sport (251 satellite)

Streaming: Sky Go, NOW TV