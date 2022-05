Torino-Roma, le formazioni ufficiali di Juric e Mourinho

Le scelte dei due allenatori a pochi minuti dall'inizio della gara

Ultima giornata di campionato prima dell'attesa sfida di mercoledì contro il Feyenoord. La Roma sarà di scena a Torino per cercare la qualificazione in Europa League. Mourinho schiera migliori a disposizione. Non ci sono Smalling e Zaniolo dal 1’ . Mkhitaryan tenterà il recupero last minute per la partita contro il Feyenoord. Davanti a Rui Patricio ci sono Mancini, Kumbulla e Ibanez. Seconda partita da titolare per Spinazzola. A centrocampo insieme all’ex Juve ci saranno Veretout, Oliveira e Zalewski. Dietro ad Abraham capitan Pellegrini e Shomurodov. Qualche problema per Juric che deve fare a meno di Bremer in difesa. Belotti e Brekalo guidano l’attacco dei granata.