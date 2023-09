Torino-Roma, le formazioni ufficiali di Juric e Mourinho

Le scelte dei due mister per la sfida di questa sera. In attacco Lukaku e alle sue spalle El Shaarawy e Dybala

Mourinho ritrova Pellegrini, ma il capitano va in panchina. A centrocampo spazio a Paredes, Cristante e Bove. In porta torna Rui Patricio e davanti a lui Mancini, Llorente e Ndicka. In attacco Lukaku e alle sue spalle El Shaarawy e Dybala. A centrocampo la coppia Paredes-Cristante. Sulle fasce Kristensen e Spinazzola. Il danese vuole dare continuità alla bella prestazione contro l'Empoli di una settimana fa.