Torino-Roma, le formazioni ufficiali di Juric e Mourinho

Tutto pronto per il ritorno in campo della Roma che quest'oggi affronterà il Torino nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. Lo Special One si affida di nuovo al modulo a tre, dopo l'esperimento ben riuscito contro la Sampdoria. Davanti a Rui Patricio tornano Mancini e Llorente insieme a Smalling. A centrocampo Cristante si riprende il posto in cabina di regia (riposo per Matic) con Wijnaldum al suo fianco. Davanti El Shaarawy e Solbakken alle spalle di Dybala unica punta.