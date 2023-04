Torino-Roma, la moviola: fallo da rigore su Dybala, ma Colombo dice di no

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, la Roma torna in campo contro il Torino . L'arbitro del match è Andrea Colombo (alla sua prima direzione con i giallorossi). Gli assistenti Passeri e Costanzo con Mariani come IV uomo. Al Var Mazzoleni mentre l'Avar è stato affidato ad Abbattista .

50' - La Roma reclama un rigore per un fallo in area da parte di Ricardo Rodriguez e Milikovic-Savic su Dybala, ma l'arbitro dice di no e non viene richiamato dal Var