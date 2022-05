Torino-Roma, la moviola: giusti i due rigori, ammoniti Ibanez e Shomurodov

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida all’Olimpico Grande Torino diretta da Irrati

Alle 20:45 Torino e Roma si sfidano allo Stadio Olimpico Grande Torino per il match della 38esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22. L'arbitro del match è il signor Irrati della sezione di Pistoia, al Var c'è Fabbri . Arbitro: Irrati. Guardalinee: Mondin e Mastrodonato. Quarto ufficiale: Marcenaro. Var: Fabbri. Avar: Zufferli.

77' -Zaniolo va via di fisico a Buongiorno che lo "abbraccia" nettamente: Irrati assegna il secondo rigore della partita in favore della Roma. Luca Marelli a DAZN: "Rigore evidente, giusto anche il giallo per Buongiorno".