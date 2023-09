Torino-Roma, la decisione sul match è rinviata: bloccata la vendita dei biglietti

Il 24 settembre è in programma la sfida in trasferta tra Torino e Roma. Le recenti notizie avevano allarmato i tifosi giallorossi che, a causa della partita tra Bologna e Napoli, non avrebbero potuto seguire la squadra in Piemonte. Il motivo alla base di questa scelta è il timore che la concomitanza delle due partite possa favorire nuovi incroci programmati tra le frange peggiori degli ultrà di Roma e Napoli: una seconda puntata più o meno vendicativa dopo gli scontri dello scorso 8 gennaio sulla A1. Si attendeva soltanto una risposta da parte dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che è arrivata proprio oggi. La decisione è attualmente rinviata alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che dovrà individuare le adeguate misure di rigore. Nel frattempo sarà impossibile per tutte e 4 le squadre avviare la vendita dei tagliandi per l'accesso agli stadi.