Dopo gli scontri del pomeriggio in A1 tra ultras di Roma e Fiorentina, un altro spiacevole episodio ha coinvolto - a distanza - le due curve. A Torino il minuto di silenzio per Rocco Commisso è stato macchiato da cori e insulti tra gli ultras granata (gemellati proprio con i fiorentini) e quelli giallorossi che dal settore ospiti hanno gridato: "fiorentino pezzo di m***a". Anche dopo il fischio dell'arbitro Chiffi le due curve hanno continuato a rispondersi e i granata hanno intonato più volte il coro "Firenze Firenze".