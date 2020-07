Torino-Roma, i convocati di Fonseca: out Pellegrini, tornano Jesus e Ibanez. E si aggiunge Mirante

Rush finale di Serie A tutto piemontese per la Roma di Fonseca. Domani il Toro, sabato la Juventus, per blindare il quinto posto e gestire le forse per l’Europa League. La società giallorossa ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la lista dei convocati per la gara con i granata, che non vedrà Pellegrini, operato in settimana al setto nasale. Erano inizialmente 28 gli uomini chiamati dal tecnico, praticamente tutta la rosa, ad accezione del numero 7 oltre che di Mirante, a causa di alcuni problemi fisici. In serata, però, tramite il profilo Twitter la Roma ha reso noto che anche lo stesso secondo portiere si è poi aggiunto ai convocati, che diventano così 29. Torna anche Juan Jesus dopo una lunga assenza, per la prima volta presente dalla ripresa del campionato.

Ecco la lista dei convocati di Paulo Fonseca:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato, Cardinali.

Difensori: Mancini, Smalling, Cetin, Fazio, Jesus, Santon, Ibanez, Zappacosta, Kolarov, Spinazzola, Peres, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pastore, Villar, Diawara, Zaniolo, Perotti, Veretout, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert, Under