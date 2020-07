Torino-Roma, giallo per Mancini diffidato: salterà la Juve

Gianluca Mancini salterà l’ultima sfida in Serie A contro la Juventus, in programma sabato sera allo Stadium alle 20.45. Il difensore giallorosso era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo a pochi minuti dall’intervallo. Mancini era intervenuto cercando l’anticipo su Berenguer a circa 60 metri dalla porta difesa da Pau Lopez e per il direttore di gara, il signor Piccinini della sezione di Forlì, non c’è stato alcun dubbio. Partita intensa nel primo tempo, dove oltre a Mancini sono stati ammoniti anche Carles Perez e il centrale granata Lyanco.