Torino-Roma, espulso Diawara: salta la partita con l’Atalanta

Diawara salta la partita con l’Atalanta. Il centrocampista, subentrato a Veretout nel secondo tempo nella partita col Torino, rimedia il cartellino rosso per somma di ammonizioni. Il guineano non ci sarà per il prossimo turno di campionato, giovedì alle 18:00 contro gli uomini di Gasperini. La prima ammonizione è arrivata per un fallo su Rincon, il secondo al limite dell’area giallorossa su Zaza. Una pessima notizia per la squadra di Fonseca, che dopo essere passati in vantaggio nei primi minuti del primo tempo con Mayoral, si sono ritrovati sotto di due gol viste le reti di Sanabria, ex della gara, Zaza e Rincon.