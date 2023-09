Torino-Roma, arbitra Guida: con lui giallorossi ko in sei degli ultimi otto incroci

Il fischietto campano dirigerà il posticipo della quinta giornata di campionato

Redazione

La Roma sta preparando la sfida di domani sera con lo Sheriff Tiraspol, Mourinho dovrà gestire la rosa in vista della trasferta complicatissima di domenica sera col Torino. L'AIA ha reso note in questi minuti le designazioni arbitrali per la quinta giornata di Serie A: a dirigere il match contro i granata sarà Marco Guida di Torre Annunziata. Preti e Mokhtar saranno invece gli assistenti, Giua il IV Uomo, Di Paolo il Var e Paganessi l'AVar. Una designazione che senza dubbio non farà piacere alla Roma e a Mourinho, almeno dal punto di vista delle statistiche: in 26 precedenti 10 vittorie romaniste, 7 pareggi e ben 9 sconfitte. Quasi tutte concentrate negli ultimi anni. Con il fischietto campano a dirigere, infatti, i giallorossi hanno perso ben 6 delle ultime 8 partite. L'unico successo è dell'aprile 2021, l'1-o al Bologna. Guida torna ad arbitrare la Roma dopo parecchio tempo: l'ultima volta è stata il 9 maggio 2022, il ko per 2-0 in casa della Fiorentina. Match segnato da un episodio in particolare, il rigore inesistente - come stabilito dalle moviole - concesso dopo 3 minuti per fallo di Karsdorp su Nico Gonzalez.

A dire la verità, Mourinho nel postgara se l'è presa soprattutto con il Var Banti, che ha richiamato l'arbitro dopo la decisione (giusta) di lasciar correre: “Vorrei sentire la spiegazione dell’arbitro Banti di Livorno, che non è lontano da Firenze: ho visto le immagini, quello di Karsdorp è un tocco e non un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, non era un’azione da Var, il signor Banti non doveva intervenire. Banti dove stava, a Coverciano? Perché ha chiamato Guida, che stava a dieci metri dall’azione e non ha fischiato? È troppo quello che ci sta succedendo. Abbiamo il rispetto dei tifosi romanisti, ma vogliamo anche il rispetto dei signori come Banti, che seduti sulla loro sedia ci hanno tolto tanti punti“. In quel caso Guida ha quindi cambiato la sua decisione, "messo in difficoltà dal Var" come spiegato da Marelli. In questa stagione l'arbitro di Torre Annunziata è già stato designato con la Roma, come Var nell'esordio contro la Salernitana (nessun intervento sul contatto nel finale tra Belotti e Gyomber).

TORINO – ROMA h. 20.45

GUIDA

PRETI – MOKHTAR

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

SALERNITANA-FROSINONE Venerdì 22/09 h.18.30

PICCININI (foto)

BOTTEGONI – POLITI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

LECCE – GENOA Venerdì 22/09 h.20.45

RAPUANO

DEL GIOVANE – NIEDDA

IV: SACCHI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

MILAN – H. VERONA Sabato 23/09 h.15.00

MARCHETTI

ROCCA – MORO

IV: MARESCA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO – JUVENTUS Sabato 23/09 h.18.00

COLOMBO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – MONZA Sabato 23/09 h.20.45

ABISSO

BERTI – FONTANI

IV: LA PENNA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANIELLO

EMPOLI – INTER h. 12.30

MARCENARO

COLAROSSI – CIPRESSA

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

ATALANTA – CAGLIARI h. 15.00

FELICIANI

BACCINI – LIBERTI

IV: ORSATO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

CHIFFI

MARGANI – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – TEGONI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

