Torino-Roma, Abraham è l’inglese con più gol in una stagione di Serie A

Tammy Abraham torna a brillare. Oggi, con la doppietta realizzata contro il Torino, ha prima raggiunto e poi superato un altro obiettivo con la maglia della Roma, quello di essere il calciatore inglese che ha saputo segnare più gol in Serie A. Finora il primato era stato appannaggio di Gerry Hitchens, che nella stagione 1961-62 nell’Inter allenata da Helenio Herrera aveva realizzato 16 reti in campionato. Il centravanti di Mourinho questa sera arriva a 17 gol in questa prima stagione con la maglia giallorossa.