Torino, relax dopo l’allenamento: squadra e staff si concedono una grigliata

I granata ospiteranno la Roma venerdì nell'ultima giornata di campionato

Il Torino ospiterà la Roma nell'ultima gara della stagione. Se i giallorossi giocheranno per conquistarsi un posto in Europa League, i granata non hanno più nulla da chiedere al campionato e dunque stanno sfruttando questa ultima settimana di lavoro per concedersi qualche momento di relax in compagnia come è successo questo pomeriggio. Dopo la seduta di lavoro, infatti, Juric e i suoi uomini si sono ritrovati fuori dallo Stadio Filadelfia, dove svolgono gli allenamenti, per un pranzo a base di carne alla griglia. Un bel modo per festeggiare l'ottima stagione che si avvia alla conclusione.