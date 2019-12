Torino, palestra e tattica per Mazzarri. Izzo e De Silvestri in gruppo

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia in vista della ripresa del campionato e del match in programma domenica 5 gennaio all’Olimpico contro la Roma. Come riporta il sito ufficiale dei granata, solo una parte di lavoro in palestra e dopo il riscaldamento in campo, il tecnico Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con partite a tempo e campo ridotto. Regolarmente in gruppo con i compagni Izzo e De Silvestri. Il programma di domani prevede una seduta tecnico-tattica.