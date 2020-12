Torino, le ultime in vista della Roma: Verdi e Zaza si allenano a parte

Giornata di vigilia per il Torino in vista della sfida contro la Roma, in programma domani sera all’Olimpico. Come riportano i canali ufficiali del club, i granata si sono allenati quest’oggi agli ordini di Giampaolo: dopo l’analisi tattica, il tecnico ha diretto esercitazioni a tema e una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Programma personalizzato per Baselli, Millico, Murru, Ujkani, Verdi e Zaza. L’annuncio dei convocati è prevista per domani mattina al termine dell’allenamento di rifinitura.

In classifica il Torino occupa attualmente l’ultimo posto con il Crotone, con i calabresi che hanno però disputato una gara in più. I granata, attualmente in ritiro dopo l’ultima sconfitta interna contro l’Udinese, potrebbero presentarsi con una formazione totalmente stravolta sul prato dell’Olimpico: mister Giampaolo opererà diverse sostituzioni anche per dare una scossa ad alcuni titolari, decisamente sottotono nel corso di questa stagione.