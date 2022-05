Torino, l’annuncio di Juric: “Bremer non giocherà neanche contro la Roma”

Tanti gli indisponibili tra i granata: anche Singo salta la partita contro gli uomini di Mourinho

Torino-Roma chiuderà il campionato di Serie A dei giallorossi, il primo anno di José Mourinho sulla panchina della Roma. E, per concessione della Lega , sarà giocata di venerdì, così da preparare al meglio la finale di Conference League contro il Feyenoord . Prima però c'è un altro turno da disputare: il Venezia sarà ospite all'Olimpico in una sfida che vorrebbe dire già un posto in Europa, mentre i granata scenderanno in campo contro l' Hellas Verona , senza Bremer e Singo .

Nella conferenza prima del match, l'allenatore dei torinesi, Ivan Juric, ha detto: "Bremer non ci sarà, non giocherà queste due partite. E Singo è andato ad operarsi anticipando i tempi per il prossimo anno. Sono due esempi che hanno stretto i denti: Bremer ha un problema alla caviglia e nelle ultime tre-quattro settimane ha lavorato con il dolore, ora è giusto che si curi e si metta a posto. Per Singo è lo stesso discorso, non si è mai tirato indietro: ho avuto risposte fantastiche a livello di sofferenza. E anche di testa è normale, in tanti hanno tirato la corda e adesso ci sta che arrivi la stanchezza quando hai raggiunto l'obiettivo".