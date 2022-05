Torino, la lista dei convocati di Juric: out Vojvoda

Tra qualche ore ci sarà il calcio d'inizio dell'ultima partita del campionato

Juric ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera. Calcio d'inizio in programma alle ore 20.45. Non ci sarà Vojvoda per i granata. Out anche Bremer e Singo per infortunio. Meno problemi per Mourinho che dovrà fare a meno solo di Mkhitaryan. L'armeno tenterà il recupero per la finale di Conference League.