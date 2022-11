Torino, Juric: “C’è rammarico perché abbiamo dominato fino al 70′”

Le parole del mister dei Granata: "Ho visto ragazzi che hanno fatto tre partite in una settimana ed erano un po' stanchi, mancavano anche i cambi giusti come Schuurs, Aina e Lukic"

Fino al 70' una partita, poi ce n'è stata un'altra: è d'accordo con Mourinho? "Sì, fino al 70' è stato un dominio assoluto, poi ci è mancata clamorosamente fisicità. Una cosa che già stiamo pagando, se cambia la partita devi avere un'altra fisicità per reggere e portare a casa facilmente il risultato. Ho visto ragazzi che hanno fatto tre partite in una settimana ed erano un po' stanchi, mancavano anche i cambi giusti come Schuurs, Aina e Lukic. Grandissimo rammarico, per 70 minuti abbiamo fatto una grandissima partita".