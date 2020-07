Torino, Izzo non si allena: Roma a rischio. Domani la rifinitura

Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino, in preparazione alla sfida di domani sera contro la Roma. Dopo l’analisi tattica, Moreno Longo ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Alla seduta odierna – come rende noto il sito ufficiale del club granata – non ha preso parte Armando Izzo, per gli esiti di una contusione alla coscia destra subìta nella partita contro la Spal. Le condizioni del difensore verranno valutate domani mattina, prima della rifinitura cui poi seguirà l’annuncio dei calciatori convocati.