Torino, infortunio muscolare per Sanabria: stagione finita

Il Torino, tramite un comunicato sul proprio profilo ufficiale, ha pubblicato l'esito degli esami e cui è stato sottoposto l'attaccante Tony Sanabria. Per l'ex Roma, che già aveva saltato la gara contro l'Empoli, si tratta di una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas sinistro. Le valutazioni sui tempi di recupero saranno stabiliti in seguito, in base a come si evolverà clinicamente l'infortunio. Secondo Sky Sport, a ormai 20 giorni dalla fine del campionato, la stagione dell'attaccante - 6 gol e 5 assist - può dirsi conclusa. Salterà anche la sfida contro il giallorossi in programma il 22 maggio.