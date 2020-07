Torino, i convocati di Longo: forfait per Izzo, fuori Edera e Millico – FOTO

Dopo quelle della Roma, sono arrivate anche le scelte del Torino in vista della partita di questa sera. La società ha infatti diramato la lista dei convocati di Moreno Longo, nella quale non figurano come preannunciato Baselli, De Silvestri e Rincon. Spicca per i granata l’assenza di Izzo, che verrà probabilmente sostituito in campo da Lyanco, mentre Millico ed Edera sono rimasti a casa per motivi comportamentali.

Con la salvezza ormai acquisita, sarà una partita con motivazioni importanti soprattutto per i giallorossi, che avranno l’opportunità con un’eventuale vittoria di mettere le mani definitivamente sul quinto posto in classifica. Strappare i tre punti allo Stadio Olimpico Grande Torino per poi dare ampio spazio al turnover contro la Juventus e preparare al meglio la sfida con il Siviglia.