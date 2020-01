Torino, febbre e tonsillite per Laxalt: l’esterno ancora in dubbio per la Roma

Si potrebbe allungare ancor di più la lista degli indisponibili di Walter Mazzarri. Si monitorano infatti costantemente le condizioni di Diego Laxalt: l’esterno – fa sapere la società – ha avuto febbre e tonsillite nei giorni scorsi e non ha sostenuto la rifinitura prima della trasferta romana, ma lo staff tecnico ha optato comunque per la convocazione, soprattutto considerando la lunga lista degli assenti per la sfida con la Roma. Sulle fasce dovrebbero esserci quindi De Silvestri e Ola Aina, vista anche la contemporanea indisponibilità di Ansaldi per squalifica. Un Toro in piena emergenza atteso alla difficile prova contro la squadra di Fonseca.