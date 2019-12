Sta per finire la pausa natalizia e il prossimo weekend tornerà la Serie A dove la Roma, domenica 5 gennaio alle 20.45, ospiterà il Torino per la prima partita del nuovo anno. Il tecnico granata Walter Mazzarri, come riporta il sito ufficiale del club granata, ha dato appuntamento ai propri giocatori per domani, al Filadelfia, per riprendere gli allenamenti e iniziare a preparare la sfida contro i giallorossi.