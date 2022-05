Torino, Buongiorno: “Non siamo rimasti concentrati. Bremer andrà in una big”

Il difensore granata: "Siamo comunque contenti della stagione"

Entrato nel secondo tempo al posto di Rodriguez, anche la prestazione di Alessandro Buongiorno non è stata impeccabile, visto il rigore causato su Zaniolo. Il difensore del Torino ha parlato in zona mista dopo il ko con la Roma. "Forse - le parole riportate da 'tuttomercatoweb.com' - durante la partita non siamo riusciti a rimanere concentrati per i novanta minuti e dispiace, ma siamo contenti della stagione fatta, siamo migliorati sotto tutti gli aspetti. Io cerco sempre di farmi trovare pronto e sono contento di essere migliorato individualmente e di aver avuto più spazio in campo, spero di continuare a migliorare e aumentare ancora il mio minutaggio".