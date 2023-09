Torino, Buongiorno: “Da domani penseremo alla sfida contro la Roma”

La Roma deve già mettere da parte la brillante prestazione contro l'Empoli. I giallorossi, dopo l'impegno europeo di giovedì contro lo Sheriff Tiraspol, si ritufferanno in campionato dove dovranno affrontare un Torino in buona forma. La squadra di Juric avrà sicuramente un vantaggio in più, non avendo impegni durante la settimana. Al termine del match vinto contro la Salernitana, il difensore granata, Alessandro Buongiorno, ha evidenziato di essere già pronto a preparare la sfida con i giallorossi: "Questo successo ci dà tanta continuità. Da domani penseremo alla sfida contro la Roma". La partita contro il Torino è in programma domenica alle 20:45.