Torino, allenamento defaticante per chi ha giocato ieri. Assenti Ilic e Karamoh

Il Torino di Juric, reduce dall'impegno di campionato ieri sera in trasferta contro il Sassuolo, è tornato ad allenarsi oggi al Filadelfia. Sul campo principale, i giocatori che nella gara di ieri contro il Sassuolo sono rimasti in panchina o che hanno totalizzato pochi minuti. Sul campo secondario, i titolari per una sessione di defaticamento, con alcuni ragazzi delle giovanili e i portieri con il preparatore, come riporta toronews.net. Assenti Ilic e Karamoh. I granata sabato prossimo affronteranno in casa la Roma.