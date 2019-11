Toni si veste da Aladdin, Totti lo ‘castiga’: “La domenica giocavi con le stesse scarpe” – FOTO

Francesco Totti colpisce ancora. L’ex capitano della Roma – in questi giorni al centro delle cronache per le dichiarazioni sul suo futuro e la fiction su di lui che uscirà prossimamente – non si è fatto sfuggire un Luca Toni inedito su Instagram. L’umorismo del ‘Pupone’ torna a far sorridere, stavolta attraverso un commento sotto la foto postata dall’ex compagno alla Roma e in Nazionale. In occasione di una festa a tema per il compleanno di un amico, l’ex bomber ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae vestito da Aladdin insieme a sua moglie Jasmine, Marta Cecchetto. Scarpe ovviamente particolari ed esotiche per Luca Toni, con Totti che non lo ha perdonato: “La domenica giocavi con quelle!”