Toni scherza sul tridente con Totti e Rivaldo: “Poca corsa ma tanti gol” – FOTO

Francesco Totti e Luca Toni danno ancora spettacolo. Questa volta non in campo, ma sui social. Tutto inizia da un post pubblicato su Instagram dall’ex centravanti di Roma, Fiorentina e Bayern dove sono ritratti i due con l’aggiunta di Rivaldo. “Definisci questo tridente” dice Toni che poi scrive anche il suo commento: “Corsa poca, ma tanti gol”. La foto scatena migliaia di reazioni dei suoi follower e non tarda ad arrivare la risposta di Totti che scherza con il suo vecchio compagno di squadra: “E che volevi anche correre?”. Insomma, su una cosa possiamo essere tutti d’accordo: la qualità a questo tridente non manca.