La corsa Champions si accende in questi ultimi due turni di campionato e vede ben cinque squadra in lizza. Per Luca Toni, però, i giallorossi sarebbero sfavoriti. "Io sono convinto che il Milan ce la farà, per me si ricompattano anche se dubito che resterà Allegri. Ma i rossoneri ha due partite da 6 punti e lo scontro diretto a favore", ha dichiarato l'ex giallorosso ad Aura Sport. Che poi aggiunge: "La Roma ha il derby e lo sapete meglio di me quanto sia una partita particolare".