Toni: “Lukaku è una certezza, ma Inter e Juve hanno fatto bene a puntare sui giovani”

Luca Toni, ex attaccante della Roma e della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Lukaku in vista del big match tra Juventus e Inter: “Romelu è un grande centravanti, una certezza. Ma tanto l’Inter quanto la Juve hanno fatto bene a puntare su attaccanti più giovani, anche per un discorso di futuro”. Il belga è stato vicino ai bianconeri in estate dopo il mancato riscatto da parte dei nerazzurri.