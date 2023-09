Toni: “Lukaku e Dybala faranno divertire. La Roma può essere una sorpresa”

Luca Toni è tra i protagonisti scesi in campo nella notte delle stelle del Padel al Foro Italico di Roma. Nel corso dell'evento, Italian Padel Awards, l'ex attaccante giallorosso ha detto la sua sull'arrivo di Lukaku nella Capitale e della possibile stagione della Roma: "Lukaku ha portato grande entusiasmo. La Roma non è partita bene, ma la squadra c'è. A me piace. Davanti ha Lukaku e Dybala che sono giocatori forti e che ci divertiranno. Sulla favorita del campionato, il Napoli è forte. Mi piacciono le milanesi, ma la Roma potrebbe essere una sorpresa. Sarà un campionato bello fino alla fine".