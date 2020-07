Toni a Totti: “Torna a giocare”. L’ex capitano: “Dipendesse da me tornerei” – FOTO

Francesco Totti è reduce ieri dalla vittoria contro la Lazio con una sua punizione che ha regalato alla sua squadra anche lo Scudetto della Serie A di calcio a 8. “Per me è sempre un’emozione, quando mi allaccio gli scarpini so che inizia la mia sfida e voglio vincerla sempre” ha scritto l’ex capitano della Roma su Instagram. Dopo poco compare il commento di Luca Toni al compagno di mille avventure: “Ma torna a giocare”. La risposta di Totti non tarda ad arrivare: “Dipendesse da me…tornerei”. Insomma, un messaggio chiarissimo di quanto il calcio giocato gli manchi.