Tonetto: “Vittoria della Conference è più importante del quarto posto”

L'ex giocatore della Roma: "Spinazzola ci ha messo molto a tornare, l'infortunio è stato grave, è mancato tanto quest'anno"

Max Tonetto, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di playroma a margine della presentazione della stagione sportiva del footvolley, presso il CONI, della recente vittoria della Conference League da parte dei giallorossi: "Era ora che la Roma tornasse a mettere qualcosa in bacheca, sono felicissimo. La vittoria della Conference League è più importante della qualificazione in Champions, può essere l'inizio di un nuovo percorso. Mourinho ha portato una nuova mentalità. Vincere non è mai così semplice. Vedo un gruppo unito come lo era quello della mia Roma, quando c'è unione di intenti si possono ottenere grandi risultati. Spinazzola ci ha messo molto a tornare, l'infortunio è stato grave, è mancato tanto quest'anno. La sua presenza è fondamentale per questa squadra, ci vorrà tempo per tornare al 100%, ma potrà dare una grande mano alla Roma. Potrebbe anche giocare insieme a Zalewski, che è stato una grande intuizione trovata da Mourinho".