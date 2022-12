Tonetto: “Nel 2006 mi voleva anche la Lazio, ma non l’ho mai presa in considerazione”

Max Tonetto, ex giocatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky. Ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera tra cui uno sul trasferimento nella Capitale: “Mi volevano anche Fiorentina e Lazio, in particolare i biancocelesti mi offrivano un contratto più lungo, ma non li ho mai presi in considerazione. Volevo solo la Roma”. L’ex terzino ha anche aggiunto: “Feci molto bene. Vincemmo due volte la Coppa Italia e una Supercoppa italiana, così mi tentarono dall'estero. In una trasferta di Champions a Londra, alcuni intermediari provarono a convincermi a trasferirmi in Inghilterra. Ma avevo già tre figli e ho preferito scegliere la serenità della famiglia”.