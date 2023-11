Tonetto: “La Roma deve cambiare marcia. Avere Dybala e Lukaku in attacco non basta”

Le parole dell'ex difensore giallorosso: "Le grandi qualità di tutti e due devono ancora essere sfruttate. Mourinho è un grande valore aggiunto. Ha grande esperienza e ha ricreato entusiasmo"

Redazione

Max Tonetto, ex terzino della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TvPlay a margine del Social Football Summit andato di scena oggi all'Olimpico. Queste le sue parole:

Sulla Roma. "La stagione non è iniziata bene poi si è risistemata. Con il pareggio nel derby si è avvicinata alla Champions. Bisogna però cambiare marcia perché ci sono le possibilità per arrivare a lottare per un posto in Champions. Sarà molto importante recuperare gli infortunati".

Su Mourinho. "È un grande valore aggiunto. Ha grande esperienza e ha ricreato entusiasmo. I sold out sono anche merito suo. Il tema importante è il rinnovo che verrà affrontato con calma. Adesso l'importante è cercare di portare a casa buoni risultati perché la Roma negli ultimi anni è arrivata sesta o settima. Deve migliorare quel posizionamento e con la rosa a disposizione, soprattutto con il grande attacco che ha, un posto in Champions bisognerebbe riuscire a trovarlo"

Su Lukaku. "Lukaku sposta gli equilibri, Avere lui e Dybala in squadra non capita a tutti. È un attacco di prim'ordine ma non basta questo, serve una squadra che li supporti e una struttura che riesca a reggere per tutto il campionato e questo è avvenuto in parte. Le grandi qualità di tutti e due devono ancora essere sfruttate".

