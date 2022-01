Milan, Tonali: “Dimentichiamo la partita con la Roma e partiamo al massimo”

Il numero 8 rossonero è tornato a parlare della vittoria di giovedì contro la squadra di Jose Mourinho

Sandro Tonali è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Venezia-Milan. Il centrocampista di Pioli in vista della loro partita di oggi contro la squadra di Zanetti ha dichiarato: "Dosare è una parola che il mister non vuole sentire. Dobbiamo dimenticare la partita con la Roma e partire al massimo”. Poi aggiunge “Noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto. Dobbiamo dimostrare a noi stessi che possiamo farcela, dobbiamo essere una squadra che non molla. Anche durante le difficoltà siamo stati sul pezzo”.