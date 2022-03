Tomori svela: “Ho consigliato ad Abraham di scegliere la Roma, qui può crescere”

Il difensore inglese del Milan, molto amico del bomber giallorosso, ha raccontato di aver aiutato Tammy nella sua scelta la scorsa estate: "Quando mi ha parlato della Roma gli ho detto che la Serie A è un ottimo campionato"

Tammy Abraham è la stella della Roma in questa stagione. Ventitre gol in quaranta presenze totali, con un girone di ritorno da urlo e la ciliegina del derby, hanno convinto tutti i tifosi giallorossi. Che magari dovranno anche ringraziare Fikayo Tomori. Il difensore del Milan, in una lunga intervista al 'The Guardian', ha parlato anche del colloquio con Abraham l'estate scorsa: "Quando mi ha detto di avere l'offerta della Roma sul tavolo gli ho risposto: 'Fratello mio, questo è un ottimo campionato. Sentivo che lo avrebbe aiutato molto a crescere. Ha segnato molti gol in questa stagione con la Roma, stanno lottando per un posto in Champions. Di certo questo lo ha aiutato e sicuramente gli ho dato dei pareri entusiastici sulla Serie A perché nei miei primi sei mesi mi sono divertito molto".