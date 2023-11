Tomic: “Conosciamo i punti deboli della Roma. Daremo tutto per i tifosi”

Le parole dell'esterno dello Slavia Praga: "Per noi è una gara molto importante. Per noi è la partita, per la Roma è una delle tante"

Michal Tomic, esterno dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Ti sei preparato per affrontare El Shaarawy? "Non ci prepariamo solo per un giocatore ma per tutta la squadra. Conosciamo i loro punti di forza e quelli deboli. Vogliamo creare problemi alla Roma. Non voglio commentare le possibilità di qualificazione. Ci concentriamo sulla gara di domani. La Roma ha giocatori fortissimi".

Per voi sarà una gara speciale mentre per la Roma una gara come le altre, dato che nel weekend giocherà il derby contro la Lazio? "Per noi è una gara molto importante, vogliamo dare tutto per i nostri tifosi. Per noi è la partita, per la Roma una delle tante. Abbiamo voglia di giocare perché domenica non abbiamo fatto bene. Vogliamo fare la nostra partita e far divertire i tifosi. Sappiamo che la Roma ha grande qualità e siamo preparati".

Come si affronta Lukaku? "Sono giocatori pericolosi. Dobbiamo essere bravi in difesa. Loro sono veloci, Lukaku ed El Shaarawy ti fanno correre. Noi vogliamo attaccare e segnare".

